В Челябинской области начали стоить еще 15 км трассы М5

Фото: Миндортранс Челябинской области.

В Челябинской области начали расширять еще один участок трассы М5 «Урал». Как сообщает региональный Миндортранс, рабочие уже заканчивают подготовительные работы: сделали 80% земляного полотна временной дороги и отсыпали порядка 200 тысяч кубометров скального грунта.

Сейчас дорожники монтируют водопропускные трубы в основание временной дороги, а также обустраивают нижние слои дорожной одежды.

Реконструкция предусматривает строительство трех двухуровневых транспортных развязок у населенных пунктов Сухая Атя, Аша и Усть-Курышка, а также четыре мостовых сооружения через местные реки. Три существующих моста будут заменены на арочные пролетные строения.

Новый участок диной 15 км планируется завершить до конца 2024 года.

Ранее первый участок после реконструкции на магистрали М-5 «Урал» открыли президент России Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Еще несколько лет назад 40 километров на территории Челябинской области были в двухполосном исполнении, что создавало трудности, — подчеркнул губернатор. — Дорога между двумя крупными уральскими мегаполисами будет современной, комфортной, безопасной. Работа была организована грамотно, без остановки движения.

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