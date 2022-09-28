35 мобилизованных челябинцев и добровольцев уехали на обучение и боевое слаживание под Екатеринбург

Несмотря на холод, провожающие стояли до самой отправки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

35 молодых парней и опытных бойцов из Челябинска отправились на обучение и боевое слаживание на базу в Елани, Свердловская область.

− По данным военного комиссара, все, кто пришел сегодня сюда, имеют опыт службы в армии, всем им до 35 лет. Я сейчас пообщалась с военным комиссаром, нет ни одного случая на сегодняшний день мобилизации людей, не прошедших службу в армии, не имеющих боевого опыта, − рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Те, кто уже принимал участие в боевых действиях, собрали рюкзаки со всем необходимым. А кто-то приехал налегке и в кедах.

Проводить мобилизованных пришли родители, жены и дети. Без слез, конечно, не обошлось. Но многие мужчины с гордостью признаются, что жены их поддерживают и ждут обратно живыми.

− Жена спокойно отнеслась, сказала: «Родину надо защищать». У меня жена тоже патриот. Мать волнуется, конечно. Сказал, что все хорошо будет. Сыну 2 годика, дочери 7 месяцев. Тяжело оставлять. Теща и родственники будут помогать жене, не оставят, − рассказывает мобилизованный Вячеслав.

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