В Челябинской области замедлился рост заболеваемости коронавирусом

Болеют более 14 тыс. южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области замедлился рост заболеваемости Covid-19 среди взрослых, а у школьников заболеваемость и вовсе снизилась. За последний день в регионе зарегистрировали 1256 новых случаев коронавируса — всего на один больше, чем накануне. День назад Covid-19 диагностировали у 60 школьников, а теперь — у 59.

По данным регионального министерства здравоохранения к 28 сентября, от коронавируса лечатся 14 429 южноуральцев.

От ковидной пневмонии за сутки умерли три пациента.

А за все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 374 154 жителей Челябинской области.

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