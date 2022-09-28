Жуткая находка: в Челябинской области в пересохшем колодце обнаружили останки человека

Труп подняли с трехметровой глубины
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители Челябинской области заглянули в бесхозный колодец и обнаружили в нем человеческие останки. Инцидент произошел в заброшенных садах миасского поселка Михеевка.
Поднять тело погибшего мужчины с трехметровой глубины удалось только спасателям.
Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, в старый сухой колодец спустились с помощью альпинистского снаряжения. Останки человека передали сотрудникам Следственного комитета. Личность мужчины и обстоятельства его смерти сейчас выясняют.
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