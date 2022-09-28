«САМОЦВЕТЫ» с любовью: в «Кольце» открыли салон ювелирных украшений

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

В ТК «Кольцо» открылся обновленный салон «САМОЦВЕТЫ» в инновационном формате. Первых гостей ждут невероятные скидки и приятные подарки.

Просторный, стильный бутик расположился на 1 этаже, слева от центрального входа. Здесь все сделано с любовью к покупателям! Ведь цель компании «САМОЦВЕТЫ» – дарить людям положительные эмоции, дать им почувствовать себя особенными. Гостей порадует богатый ассортимент украшений, новинки от ведущих ювелирных заводов России, а также эксклюзивные модели. И на все это великолепие действуют скидки до 70%! Например, золотую цепь можно приобрести за рекордные 3 700 рублей за грамм.

И приятный бонус: только до 2 октября, совершив покупку любого ювелирного украшения, вы получите гарантированный подарок. Внешние аккумуляторы для смартфона, серебряные подвески, массажные наборы для лица из натурального камня, стильные подставки для украшений и другие интересные призы уже ждут своих обладателей.

Кстати, не стоит забывать, что масштабная акция «Ювелирный кешбэк. 3 000 000» в самом разгаре. Впервые промежуточный розыгрыш пройдет в Магнитогорске. 1 октября в 14:00 всех желающих ждут в «Гостином дворе». На этот раз за 180 тысяч будут бороться те, кто зарегистрировал купоны с 17 июня по 30 сентября. Следить за результатами 7 этапа акции «Ювелирный кешбэк. 3 миллиона» можно и не выходя из дома. Прямая трансляция будет организована «ВКонтакте».

А те, кто посетит мероприятие, смогут попытать удачу в «золотой викторине». Также за любую покупку в салонах «САМОЦВЕТЫ» в «Гостином дворе» гарантирован подарок. Подробности акции утоняйте у продавцов-консультантов либо на сайте samocvety.gold/milliony.