Двое южноуральцев стали призерами хакатона по искусственному интеллекту

Ребята выиграли 200 тысяч рублей. Фото: «АНО Россия – страна возможностей».

В Москве прошел хакатон – форум разработчиков «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». В финале 44 команды разработали решения в трех кейсах.

Участники из Челябинской области заняли второе место в кейсе Банка России. Дмитрий Куценко и Никита Романов в составе команды Chill Garage придумали, как можно усовершенствовать инструменты прогнозирования инфляции.

— Участники добавили разбиение товаров на категории по цене, кластеризацию по изменению цен, предсказание среднего изменения цены в группе, получив хорошую адаптируемость за счет использования градиентного бустинга, — сообщили в пресс-службе «АНО Россия – страна возможностей». Именно этой президентской платформе принадлежит проект.

За второе место команда, в которую входили южноуральцы, получила 200 тыс. рублей. Всего по итогам хакатона девять команд разделили между собой призовой фонд в 1,8 млн рублей.

Дмитрий Куценко уже не в первый раз становится победителем конкурса по искусственному интеллекту. Ранее мы рассказывали, что парень в составе сборной России и Казахстана стал абсолютным победителем и разделил со своими товарищами приз в 1 млн рублей.

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