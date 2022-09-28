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Происшествия28 сентября 2022 6:42

Водителя из Челябинской области будут судить за смертельное ДТП в Екатеринбурге

Молодой человек на грузовике сбил библиотекаря, женщина впала в кому и больше и не пришла в себя
Елена КОЛЧИНА
Грузовик сбил женщину на пешеходном переходе

Грузовик сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Уроженца Сатки, сбившего женщину на грузовике, будут судить в Екатеринбурге за нарушение правил движения, по неосторожности повлекшее смерть человека.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 22-летний водитель грузовой «Газели» по невнимательности выехал на красный сигнал светофора на пешеходный переход. Машина двигалась со скоростью 48 километров в час. На переходе под колеса попала женщина. Она возвращалась домой из библиотеки, в которой работала.

Женщина получила тяжелые травмы. После ДТП она два месяца провела в коме, а затем умерла.

Водитель признал свою вину. Рассматривать его уголовное дело будет Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

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