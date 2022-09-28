Американская корпорация Emerson продает завод «Метран» в Челябинске

Фото: министерство правительства, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

Корпорация Emerson объявила, что продает свой бизнес в России местному менеджменту. Речь идет, в том числе, о челябинском АО «Промышленная группа «Метран» и ООО «Эмерсон».

«Эмерсон» занимается продажами и обслуживанием «Метрана», который выпускает измерительное оборудование и средства автоматизации технологических процессов.

Соглашение о продаже достигнуто, но чтобы передать активы новым владельцам, потребуется получить одобрение правительства и регулирующих органов. В Emerson пообещали обеспечить плавный переход сотрудников при продаже бизнеса.

О планах прекратить все операции в России в американской корпорации заявили в мае этого года. В то же время начали процесс передачи «Метрана» в доверительное управление челябинской команды менеджеров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru