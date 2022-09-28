В Челябинске ученый из ЮУРГУ работает над искусственным интеллектом для улучшения качества сварки

Разработкой занимается ученый Чжао Давэй. Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Казалось бы: вот металл, вот искусственный интеллект – связи между ними нет. Но ее увидел ученый из Южно-Уральского госуниверситета Чжао Давэй, который разрабатывает систему, повышающую качество сварки сверхпрочной стали. Об этом рассказали Hornews.com.

В университете технологию объясняют сложным научным языком. Но разработка привлекает своей уникальностью. Сверхпрочная сталь используется в машиностроении, помогает снизить вес авто и сделать его безопаснее. Но при этом науке до сих пор не до конца известны механизмы изнашивания электродов при точечной сварке. Их и планирует в своем исследовании открыть ученый и его команда.

Проект уже получил грант от Российского научного фонда. Теперь перед учеными предстоит разработка программы для мониторинга состояния электрода при сварке. В дальнейшем с помощью этих исследований можно будет увеличить срок работы сварочных аппаратов при производстве.

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