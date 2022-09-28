Позвонили с московского номера: мошенники забрали 185 тыс. рублей у бухгалтера в Челябинской области

Жительница Миасса поверила телефонным мошенникам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области мошенникам удалось отобрать сбережения у 48-летнего бухгалтера. Жительница Миасса перевела на счета незнакомцев 185 тыс. рублей.

Сначала женщине позвонил самозваный сотрудник банка. Он рассказал, что кто-то пытается оформить на имя горожанки кредит. Затем аферист передал трубку своей сообщнице, а та велела женщине забрать из банка все сбережения и перевести на якобы безопасный счет.

Бухгалтер сделала больше десятка переводов, посылая деньги аферистам через банкомат. Только после этого женщина догадалась, что ее обвели вокруг пальца, и обратилась за помощью в полицию.

Как рассказали в ОМВД по Миассу, аферистов сейчас разыскивают, возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного вреда.

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