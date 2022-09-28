В Челябинской области подростка забрали у опекунши, поселившей его с десятком кошек

В однокомнатной квартире приставы насчитали больше 10 кошек
Фото: Александр ГЛУЗ
В Аше 15-летнего подростка забрали у тети-опекуна из-за антисанитарных условий в квартире.
Тетя мальчика не пускала домой сотрудников социальной службы. Чтобы устроить инспекцию, пришлось собрать судебных приставов, психолога и учителей из школы подростка, и вместе с самим мальчиком идти осматривать квартиру.
— В однокомнатной квартире царила жуткая антисанитария, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.
Вместе с мальчиком и его тетей жили две собаки и больше десяти кошек. В помещении стоял неприятный запах, а в холодильнике обнаружились просроченные продукты.
В отделе опеки решили забрать ребенка у опекуна. Сейчас школьник находится в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
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