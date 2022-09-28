В Челябинске приехавшая на заработки иностранка может задержаться на 20 лет из-за наркотиков

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские задержали 26-летнюю женщину, приехавшую из ближнего зарубежья. У иностранки изъяли 19 свертков с героином. Общий вес наркотика превысил 30 граммов.

— Установлено, что ранее не судимая девушка приехала в Челябинск месяц назад на заработки. Изъятые наркотики хранила с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции возбудили уголовное дело о покушении на преступление и незаконном обороте наркотиков. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Пока что иностранка находится в изоляторе временного содержания.

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