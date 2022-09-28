В Челябинске отопление включили более, чем в трети жилых домов

Большинству челябинцев еще приходится ждать, когда включат отопление Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продолжают включать отопление в жилых домах и административных зданиях. По данным мэрии, к утру 28 сентября тепло дали почти в 2,4 тыс. жилых домов — это 37% всего жилищного фонда.

Кроме того, батареи согрелись в 94% школ, 67% детских садов и 82% городских больниц.

Отопительный сезон в городе стартовал в понедельник 26 сентября. Включить отопление во всех домах обещали не позднее конца недели.

Напомним, последние дни сентября в Челябинской области оказались нетипично холодными, температура воздуха опустилась ниже нулевой отметки, выпал снег.

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