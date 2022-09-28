В Челябинской области заработала горячая линия для предпринимателей по вопросам мобилизации

Недавно в Челябинской области начала работать горячая линия по вопросам мобилизации. Фото: Егор ИВЛЕВ

Предприниматели из Челябинской области смогут узнать все о ведении бизнеса в условиях частичной мобилизации. Специалисты центра «Мой бизнес» организовали горячую линию.

− В сложившейся ситуации очень важно оказать информационную поддержку нашим предпринимателям. Мы готовы в индивидуальном порядке подключаться к решению вопросов нашего бизнеса, – рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

По ее словам, пока поступающие вопросы в основном касаются возможности бронирования узких специалистов предприятий.

Получить ответ на интересующий вопрос можно, позвонив на горячую линию в будни с 9:00 до 20:00. Номер телефона: 8 800 350 24 74. А ответы на часто задаваемые вопросы можно посмотреть на сайте министерства.

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