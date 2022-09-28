В Челябинской области собрали низкопольный трамвай из трех вагонов

В Челябинской области собрали тройной трамвай Фото: Усть-Катавский вагоностроительный завод

В Челябинской области придумали, как соединить между собой низкопольные вагоны, и сделали тройной трамвай. Об этом сообщает издание Hornews.com. Конcтрукторы на Усть-Катавском вагоностроительном заводе разработали уникальную систему, по которой водитель сможет управлять сразу тремя вагонами. Причем два сзади будут не просто идти прицепами, а смогут и тормозить, и набирать скорость.

Для этого пришлось синхронизировать их через межвагонные кабели. Сделать это было непросто из-за особенностей конструкции низкопольных трамваев. Но теперь есть возможность пускать три вагона одновременно. Это повысит пропускную способность, а поскольку в Челябинске в ближайшие годы появится метротрам, такие трамваи буду как нельзя кстати. Внутри вагонов также сделаны специальные ограждения, чтобы уберечь пассажиров от травм.

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