В Челябинске благоустроят скверы в поселках Шершни и Сосновка

На поселковые скверы выделяют хорошее финансирование Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска завершают благоустройство общественных пространств. Остался только Сад камней — предварительные работы начнутся уже в этом году (вот что там сделают). Власти Центрального района намерены переключиться на небольшие скверы, в том числе в поселках.

— В поселке Шершни есть небольшая территория озеленения — мы ее по различным программам приводили в порядок, сделали асфальтовые дорожки. Это по желанию жителей, потому что сквер транзитный, по нему идут ребятишки в школу. С озеленением там более-менее все в порядке, в свое время там поставили воркаут, спортивную площадку. Но мы пришли к тому, точечное благоустройство не имеет смысла, мы не получаем красивую картинку. Разработали проект с детскими красивыми площадками, озеленением, — рассказал на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск» глава центрального района Виктор Ереклинцев.

В Сосновке планируется сделать полноценный сквер на сумму порядка 45 млн.

— Понятно, что в центр вкладываются серьезные деньги. Это практика всех годов. Благоустроив центр, мы имеем возможность делать небольшие проекты. В поселках живет 2,5 тыс. человек, но тоже ребятишек много, — добавил Виктор Ереклинцев.

Благоустраивают окраины и другие районы. Так, в Советском решили привести в порядок затопленный карьер поселка Новосинеглазово. Недавно там высадили 200 гиацинтов – растения, которые станут не только украшением водоема, но и очистят воду от вредных примесей. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

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