Полицейские нашли мефедрон у девушки, которая заявила о «минировании» ТК в Челябинске

Девушка призналась, что давно употребляет запрещенные вещества Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Накануне, 27 сентября, челябинка заявила о якобы минировании торгового центра. На вызов приехали полицейские и другие экстренные службы, которые проверили здание, но ничего угрожающего не нашли.

Обнаружили только девушку, которая позвонила в полицию. Ее отвезли в отдел и предложили пройти медицинское освидетельствование, чтобы выяснить, нет ли в ее организме чего-то запрещенного, но она отказалась. Зато карманы выдали все: там у девушки лежало около 0,2 грамма мефедрона и шприцы.

Девушка призналась, что давно употребляет наркотики. И теперь ей придется отвечать не только за мелкое хулиганство, но и за хранение запрещенных веществ.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

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