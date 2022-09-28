В Миассе десятки домов останутся без электричества 29 сентября

Появился лишний повод позавтракать при свечах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Миассе Челябинской области десятки домов останутся без электричества 29 сентября. Это связано с ремонтом сетей, в некоторых зданиях отключат и водоснабжение.

Отключение начнется с 9:00 и периодически будет затрагивать разные районы города. Найти свой дом можно в списке, который опубликовало МКУ «Управление ГОЧС» города Миасс в своей группе «ВКонтакте».

Известно, что поселки Дачный, Первомайский и Известковый полностью будут лишены воды на весь день.

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