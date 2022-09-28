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Общество28 сентября 2022 15:59

Челябинская команда КВН «Город N» выступит в четвертьфинале Высшей лиги

Южноуральцам противостоят юмористы из Ростова-на-Дону и Владивостока
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Команда в прошлом году уже выходила в полуфинал Высшей лиги Фото: Уральская лига КВН

Команда в прошлом году уже выходила в полуфинал Высшей лиги Фото: Уральская лига КВН

Челябинская команда КВН «Город N» выступит в четвертьфинале Высшей лиги. Игра пройдет 30 сентября в Москве, а позже ее покажут в эфире Первого канала.

Южноуральцы будут бороться за выход в полуфинал с юмористами со всей страны. Среди их соперников – команды из Ростова-на-Дону, Владивостока, Хабаровска и Ленинградской области. Дальше пройдут только трое.

В прошлом году ребята уже проходили в полуфинал Высшей лиги, поэтому теперь они надеются закрепить успех. Сейчас команда вовсю репетирует свои номера и проходит редакторские просмотры на сцене «Планеты КВН».

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