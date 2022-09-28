«Трактор» в Челябинске начал домашнюю серию с победы над «Куньлунь Ред Стар»

«Трактор» в Челябинске переиграл «Куньлунь Ред Стар» 3:1. Фото ХК «Трактор»

В 11 первых матчах нового сезона КХЛ «Трактор» сумел одержать лишь четыре победы. Сегодняшний соперник «Куньлунь Ред Стар», который базируется в подмосковных Мытищах, - три. Оба клуба накануне матча находились на предпоследних строчках турнирной таблицы в своих конференциях.

В первой игре четырехматчевой домашней серии с «китайцами» челябинцы начали задорно, забросив две шайбы в стартовом периоде (Бурдасов, Калинин). Во втором — «Куньлунь» отыграл одну шайбу, а в третьем Антон Бурдасов, точно бросил по воротам с острого угла, оформил дубль и сделал счет окончательно победным — 3:1.

Уже 30 октября в Челябинске «Трактор» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» (начало в 17.00).

Между тем, магнитогорский «Металлург» уверенно идет в чемпионате КХЛ, одержав уже семь побед побряд. 30 сентября Магнитка дома сыграет с «Куньлунем».

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