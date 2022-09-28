Институт в Челябинской области будет оплачивать учебу детей мобилизованных граждан

Фото: пресс-служба министерства образования Челябинской области

Снежинский физико-технический институт будет оплачивать образование студентов-контрактников, чьи родители были призваны в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

— НИЯУ МИФИ принял решение предоставить возможность бесплатно учиться в ядерном университете всем своим студентам платной формы обучения, чьи родители мобилизованы в рамках СВО, — указано в сообщении.

Как добавили в пресс-службе вуза, бесплатно смогут обучаться студенты, которые обучаются платно не только в самом иституте, но и его филиалах, а также колледже.

Кроме того, дети мобилизованных граждан смогут бесплатно посещать физико-техническую школу вуза. Там из будут готовить к ЕГЭ по физике, профильной математике и информатике.

Ранее губернатор Алексей Текслер назначил выплаты для семей мобилизованных. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании призывной комиссии. Выплата составит 20 тысяч рублей на одного ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru