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Общество28 сентября 2022 18:57

Под Челябинском выставили на аукцион участок под жилую застройку

Начальная цена — 17,4 миллиона рублей
Андрей МОСКВИЧЕВ
На участке разрешат строить многоэтажки

На участке разрешат строить многоэтажки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росимущество выставило на торги земельный участок под Челябинском в Сосновском районе. Как указано в информации к аукциону, на территории разрешат строить многоэтажки.

— Челябинская область, Сосновский район, поселок Красное поле. Начальная стоимость: 17, 446 млн рублей, размер задатка 2,6 млн рублей, — указано в описании торгов на онлайн-агрегаторе «Торги России».

Суммарно площадь участка составит 1,5 тысяч квадратных метров. Рядом расположен уже другой застроенный микрорайон — «Парковый».

Ранее в Челябинской области планируется снизить процент по IT-ипотеке. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» заявил региональный министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов.

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