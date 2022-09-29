Челябинцы собирают последние опята перед заморозками

Фото: Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область / ВКонтакте

Челябинцы ринулись собирать последний урожай опят в областных лесах. Грибники боятся, что грибы замерзнут из-за холодной погоды и первого снега.

— Аргаяш сегодня, опяток много, но все маленькие, молюски прямо. Резали такие, все равно завтра-послезавтра замерзнут, ранний снег и заморозки все испортили, опята только пошли, — пишут в посте в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во ВКонтакте.

Снега в лесах уже много, поэтому челябинцы торопятся как можно быстрее собрать тот урожай, что еще не замерз.

Ранее синоптики предупредили о том, что в Челябинской области снова ожидается мокрый снег и ветер. Это следует из прогноза погоды регионального гидрометцентра.

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