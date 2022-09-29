Челябинцы вошли в топ лучших в экологической акции

Фото: пресс-служба министерство экологии Челябинской области
По итогам общероссийской акции «Выбираю чистый воздух», челябинцы вошли в топ-5 лучших участников конкурса. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу областного министерства экологии.
— Столица Южного Урала вошла в пятерку лидеров, заняв четвертое место. На счету челябинцев более 63 тысяч километров. В двух велопарадах и двух забегах в целом приняло участие около 10 тысяч человек, — цитирует издание в ведомства.
Суть акции — участие в мероприятиях, где необходимо передвигаться с помощью альтернативных способов передвижения. Кроме челябнцев, в рейтинг также попали жители Магнитогорска и Златоуста на 6 и 11 место соответственно.
Напомним, что в центре Челябинска завершают благоустройство общественных пространств. Уже в следующем году власти Центрального района намерены переключиться на небольшие скверы, в том числе в поселках.
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