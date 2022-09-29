В Челябинской области иномарка наехала на подростка

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 сентября в Копейске произошло ДТП с участием 12-летней девочки. По сообщению регионального ГИБДД, на нее наехала иномарка.

— Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Киа Рио», по предварительным данным, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2010 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — объяснили в ведомстве.

Как добавили в ГИБДД, девочка получила телесные повреждения. После проверки выяснилось, что водитель во время совершения ДТП был пьян. Сейчас идет проверка по происшествию.

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