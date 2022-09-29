Челябинка Татьяна Минина стала чемпионкой России по тхэквондо

Фото: Спортивная школа «Коре» по тхэквондо / ВКонтакте

Спортсменка из Челябинска Татьяна Минина завоевала золотую медаль в чемпионате России по тхэквондо. Об этом рассказали в школе боевого искусства «Коре», воспитанницей которого является Татьяна.

— На кортах в Нальчике у Татьяны Мининой было 4 боя, в финале Таня выиграла у молодой и перспективной соперницы из Москвы Анастасии Субботиной, победительницы первенства России среди молодёжи 2021 года, — указано в посте.

Таким образом, девушка завоевала титул сильнейшей тхэквондистки страны в весовой категории до 53 кг. Более того, Татьяна участовала в боях по новым правилам олимпийского тхэквондо, где счет идет отдельно в каждом раунде, а победитель определяется по количеству побед в раундах.

Ранее челябинский ХК «Трактор» одержал победу над «Куньлунем Ред Стар», который базируется в подмосковных Мытищах. Оба клуба, правда, накануне матча находились на предпоследних строчках турнирной таблицы в своих конференциях.

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