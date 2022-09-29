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Общество29 сентября 2022 3:22

На северо-западе Челябинска 29 сентября перестанут работать светофоры

Автоматически регулировать движение не будут на четырех перекрестках
Елена КОЛЧИНА
Вечером отключение повторится

Вечером отключение повторится

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске утром 29 сентября перестали работать светофоры на перекрестках проспекта Победы с улицами Чайковского, Тепличной и Косарева. Все они выключены с 8:00.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, отключение плановое. Оно продлится до 10:00, но повторится в вечерний час пик — с 16:00 до 18:00.

Кроме того, с 9:00 до 13:00 не будет работать светофор на пересечении Университетской Набережной и улицы Чичерина.

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