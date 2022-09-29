Таких раньше не устраивали: в Челябинске стартовали всероссийские соревнования по конному спорту

Фото: минспорта Челябинской области

В челябинском конноспортивном комплексе «Рифей» 28 сентября начались всероссийские соревнования студентов по конному спорту. Челябинск впервые принимает этот турнир.

На состязания прибыли 42 наездника из 10 российских регионов. Соревнования продолжатся до 2 октября. Как сообщили в региональном министерстве физкультуры и спорта, зрителей на состязания по выездке, конкуру и троеборью будут впускать бесплатно.

Фото: минспорта Челябинской области

28 сентября успели не только провести торжественную церемонию открытия, но и наградили первых победителей — лучших по выездке среди юниоров и юношей. Награды получили, в том числе, челябинки Юлия Борушко и Елена Яблонских.

Елена Яблонских завоевала на турнире три медали: золотую, серебряную и бронзовую.

— Я очень много тренируюсь, каждый день. В течение недели бывает только два, а может быть, один выходной. Также я часто езжу выступать в Москву. В начале сентября я вернулась из Москвы и начала готовиться к этим соревнованиям, — рассказала победительница.

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