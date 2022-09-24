«Надо — значит, надо»: южноуральцы высказали свое мнение о частичной мобилизации

Трогательные кадры прощания родственников с мобилизованными публикуют сегодня в челябинских новостных лентах, пишет телеграм-канал «Челябушка». Первым команду запасников (танкистов) сформировал Сосновский район, автобус оттуда выехал в Чебаркуль, где они будут учиться в течение 20 дней.

— Из известных персон региона повестки пока никому не приходили, а несколько депутатов хотя и просят Минобороны отправить их в зону специальной операции мобилизованными, что, конечно, вызывает уважение, но почти всем под 50 и больше, поэтому шансов встать в строй немного, — добавляют авторы паблика.

В целом же, судя по опросам, к решению главнокомандующего о частичной мобилизации наши земляки относятся нормально, положительно: «надо — значит, надо».