Ошибки призыва запасников по мобилизации будут контролировать эксперты ОНФ

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Южноуральские эксперты ОНФ берут на карандаш ошибки призыва запасников по мобилизации, сообщает телеграм-канал о жизни региона «Челябушка».

Отслеживать проблемы с приказами военкоматов будет специально развёрнутый центр содействия. Отреагировал на актуальный запрос общества и аппарат омбудсмена. Сегодня там запустили приём соответствующих обращений от граждан — говорят, к Юлии Сударенко можно попасть даже без предварительной записи. И это ещё не всё: чуть ранее подключили тематическую «горячую линию».

— Пока, впрочем, в Челябинской области спорные моменты не возникали, — добавляют авторы канала. — Но сказать, что меры бесполезные, нельзя, ведь цель у защитников прав человека — избежать перегибов на местах, то бишь вероятных нарушений, хотя у того же ОНФ есть надежда, что на нашей территории ничего такого не случится.