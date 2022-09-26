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Общество26 сентября 2022 10:40

В Миассе выпускают устройства для обеззараживания воды при производстве лекарств

Такое производство пока единственное в России
Источник:kp.ru
Фото: laminar.ru

Фото: laminar.ru

Хроники импортозамещения. «Миасский завод медицинского оборудования» наладил единственное в России производство установок для очистки стоков фармацевтических компаний, передает паблик «Челябушка».

Устройства, обеззараживающие воду, которая используется при выпуске лекарств, не только не имеют аналогов в нашей стране, но и не уступают по качеству итальянским и американским, а стоят втрое меньше зарубежных. — В последнее время спрос на продукцию миасского предприятия растёт. Так, установки готовятся к запуску на пяти объектах, в том числе в петербургском институте, — пишут авторы «Челябушки». — При этом на 2023 год завод подписал ряд контрактов с отечественными ветеринарными лабораториями.