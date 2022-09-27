Челябинская область усилит сотрудничество с Туркменистаном

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Южноуральские власти предсказывают очередной виток развития новых логистических цепочек через туркменское направление. Как сообщает новостной паблик «Челябушка», об усилении сотрудничества по данному вопросу в Ашхабаде договорились губернатор региона Алексей Текслер и президент республики Сердар Бердымухамедов.

Стороны опираются на следующие ориентиры: восточная ветка транспортного коридора «Север-Юг» проходит сквозь Туркменистан, а Южный Урал находится на границе с Казахстаном. Коридор очень удобен в плане отправки на восток России товаров из Индии и Китая через Иран и Туркменистан. Очевидно, что для отечественных производителей это прямой путь на рынки Центральной Азии.

— Тут важно, что даже в такой насыщенный разными событиями и проблемами период Челябинская область не забывает о поддержании торговли, бизнеса и в целом экономики, ведь антисанкционная политика пока не потеряла своей актуальности, — подчеркивают авторы канала.