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Общество28 сентября 2022 17:55

Челябинские ученые создали материалы для защиты космических аппаратов

Разработки будут защищать детали от коррозии
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Роскосмоса

Фото: пресс-служба Роскосмоса

В ЮУрГУ изготовили материалы для защиты космических аппаратов — не исключено, что очень скоро новинки поступят на службу отрасли в целом и, в частности, «Роскосмоса». Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка». Речь идёт о трёх высокоэнтропийных интерметаллических соединениях, которые предохраняют детали от коррозии. В описании сказано, что материалы обладают такими свойствами как фазовая стабильность и упорядоченность атомной конфигурации. — Впрочем, не будем углубляться в сугубо технические подробности. Заметим только, что проект реализован в международном сотрудничестве — с учёными из Польши и Китая — которое не прекратилось даже в период санкционного давления, — пишут авторы паблика.