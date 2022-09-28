Челябинские ученые создали материалы для защиты космических аппаратов

Фото: пресс-служба Роскосмоса

В ЮУрГУ изготовили материалы для защиты космических аппаратов — не исключено, что очень скоро новинки поступят на службу отрасли в целом и, в частности, «Роскосмоса». Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка». Речь идёт о трёх высокоэнтропийных интерметаллических соединениях, которые предохраняют детали от коррозии. В описании сказано, что материалы обладают такими свойствами как фазовая стабильность и упорядоченность атомной конфигурации. — Впрочем, не будем углубляться в сугубо технические подробности. Заметим только, что проект реализован в международном сотрудничестве — с учёными из Польши и Китая — которое не прекратилось даже в период санкционного давления, — пишут авторы паблика.