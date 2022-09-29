В Челябинской области начали дорожать сезонные продукты, растут цены также на яйца и молоко

Яйца и молоко с середины сентября подорожали, а вот хлеб немного подешевел Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Челябинской области за последние две недели подорожали соль, яйца и молоко. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональной Контрольно-счетной палатой. Аналитики следят за изменениями ценников в крупнейших сетях супермаркетов.

— Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 9 позиций показали снижение цен, а 5 позиций немного выросли за последние две недели, — сообщили в КСП.

Пакет молока с середины сентября подорожал сильнее всего — на 4%. Стоимость десятка куриных яиц выросла на 2,6%, цена килограмма поваренной соли увеличилась на 2,4%, а сливочное масло подорожало на 2%.

Дороже стоить стала даже белокочанная капуста, которая с конца лета только дешевела. Ее цена выросла на 1%.

Впрочем, цена на другой сезонный продукт продолжает снижаться: картофель за две недели подешевел на 1,4%.

Цена килограмма муки уменьшилась на 1,5%, цена литра подсолнечного масла упала на 1,6%, а килограмма гречки — на 2,5%.

Сильнее всего за две недели подешевели свинина с костями (на 4,2%) и охлажденное куриное мясо (на 5,2%).

На 1,3% подешевела говядина, а цена булки хлеба снизилась на 1,2%.

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