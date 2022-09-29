Мост на дороге Северный луч в районе Першино отремонтируют раньше срока

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске ремонтируют мост на дороге Северный луч, рядом с поселком Першино. Как сообщили в мэрии, реконструкция идет с опережением графика. За год до окончания срока контракта уже закончили главные строительные работы: разобрали старые мостовые конструкции, починили опоры и пролеты. Сейчас на обновленном мосту уже укладывают асфальт.

По графику, окончательно сдать мост подрядчик должен не позднее 20 октября 2023 года. Возле реки Миасс еще необходимо обустроить подходы к мосту. Кроме того, на участке после завершения работ должны появиться 108 лип, 10 кустов сирени и газон.

Напомним, в реконструкцию моста через Миасс в районе Першино вложили 147 млн рублей. На время ремонта на Северном луче ограничили движение.

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