В Челябинской области впервые с июля снизилась заболеваемость коронавирусом

За сутки 5 южноуральцев умерли от коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 1176 новых случаев коронавируса. Это на 80 меньше, чем накануне. Снизился уровень заболеваемости и среди школьников. За последние сутки коронавирус обнаружили у 50 детей, а днем раньше — у 59. Впервые с середины июля заболеваемость в регионе не растет, а снижается.

Одновременно увеличилось количество смертельных исходов: за последний день от коронавируса скончались пять пациентов. Днем ранее сообщали о трех умерших от ковидной пневмонии.

По данным областного министерства здравоохранения к 29 сентября, от коронавируса продолжают лечиться 13 898 южноуральцев

У 375 330 жителей Челябинской области диагностировали Covid-19 за все время с начала пандемии.

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