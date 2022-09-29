В Челябинской области впервые с июля снизилась заболеваемость коронавирусом

За сутки 5 южноуральцев умерли от коронавируса
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 1176 новых случаев коронавируса. Это на 80 меньше, чем накануне. Снизился уровень заболеваемости и среди школьников. За последние сутки коронавирус обнаружили у 50 детей, а днем раньше — у 59. Впервые с середины июля заболеваемость в регионе не растет, а снижается.
Одновременно увеличилось количество смертельных исходов: за последний день от коронавируса скончались пять пациентов. Днем ранее сообщали о трех умерших от ковидной пневмонии.
По данным областного министерства здравоохранения к 29 сентября, от коронавируса продолжают лечиться 13 898 южноуральцев
У 375 330 жителей Челябинской области диагностировали Covid-19 за все время с начала пандемии.
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