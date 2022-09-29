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Общество29 сентября 2022 6:39

В Челябинске не во всех жилых домах согрелись батареи к 29 сентября: когда дадут тепло

В Челябинске в 76% жилых домов включили отопление
Елена КОЛЧИНА
Многим челябинцам все еще приходится спасаться от холода с помощью теплой одежды и электрических обогревателей

Многим челябинцам все еще приходится спасаться от холода с помощью теплой одежды и электрических обогревателей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске к утру 29 сентября включили отопление в 76% жилых домов. Остальные пока продолжают подключать к отопительной системе.

Обогрев начали в большинстве социальных учреждений. По данным мэрии, тепло пришло в 96% городских школ, 99% детских садов и 96% больниц.

— До конца недели теплоноситель будет подан всем потребителям, — сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Напомним отопительный сезон в Челябинске начался в понедельник 26 сентября, одновременно с резким похолоданием.

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