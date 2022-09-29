В центре Челябинска 30 сентября ограничат движение из-за митинга-концерта

Афиша мероприятия. Фото: администрация Челябинска
В челябинском парке имени Гагарина вторую пятницу подряд будут проводить митинг-концерт. Об этом предупредили в мэрии города.
На этот раз мероприятие будет называться «Мы вместе». На афише говорится, что митинг-концерт организуют в поддержку президента РФ.
Начало концерта намечено на 18:00 30 сентября.
В районе парка на весь день в пятницу закроют движение.
С 6:00 до 21:00 для автомобилистов будет недоступен участок улицы Коммуны между улицей Энгельса и 2-м Институтским переулком. Кроме того, закроют отрезок улицы Энтузиастов между перекрестками с улицей Коммуны и проспектом Ленина.
Вдобавок нельзя будет воспользоваться парковками возле памятника Курчатову и во 2-м Институтском переулке.
Напомним, предыдущий митинг состоялся в парке имени Гагарина 23 сентября. В нем поучаствовали актер Дмитрий Харатьян и ВИА «Ариэль».
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