В Челябинской области полицейский догнал и задержал пьяного водителя, сбившего ребенка

Ильяс Газизов. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Пьяный водитель, сбивший 12-летнюю девочку в Копейске, пытался скрыться с места аварии. Но его догнал и задержал случайно оказавшийся поблизости полицейский.

ДТП случилось на Коммунистическом проспекте днем 28 сентября. Школьница шла по зебре, когда на нее наехала Kia Rio. Происшествие увидел младший сержант полиции Ильяс Газизов. Он был не при исполнении, но поняв, что водитель уезжает с места происшествия, погнался за ним на своей машине. Полицейский обогнал Kia Rio и перегородил дорогу своим автомобилем.

— Неравнодушные граждане помогли полицейскому удерживать нарушителя до прибытия экипажа ДПС, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. —Пострадавшей девочке после медицинского осмотра назначили амбулаторное лечение.

В отношении 33-летнего водителя иномарки составили административные протоколы по статьям об управлении машиной в состоянии опьянения, нарушении правил движения, повлекшем легкий или средний вред здоровью, а также невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

Поймавшего нарушителя сотрудника в ОМВД по Копейску решили поощрить. В ГИБДД также благодарят копейчан, которые помогли задержать водителя-беглеца.

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