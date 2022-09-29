В аэропорту Челябинска москвичка украла у петербурженки дорогие часы

Фото: Андрей АБРАМОВ, Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте

В челябинском аэропорту у пассажирки самолета украли дорогие часы. Аксессуара за 37 тыс. рублей хватилась жительница Санкт-Петербурга.

38-летняя женщина рассказала сотрудникам полиции, что в последний раз видела свои часы во время досмотра в стерильной зоне аэровокзала.

Транспортным полицейским быстро удалось найти пропажу и задержать похитительницу. Оказалось, что электронные часы позаимствовала 25-летняя жительница Московской области.

— Со слов подозреваемой установлено, в досмотровой зоне она увидела, как у одной пассажирки из корзины выпали часы. Не сообщив хозяйке о потере, злоумышленница положила чужое имущество в свой рюкзак и ушла, — рассказали в региональном линейном управлении МВД на транспорте.

Часы нашли дома у подозреваемой. В отношении женщины возбудили уголовное дело о краже. Жительнице Московской области грозит штраф до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

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