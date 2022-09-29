Сыграли машинами в боулинг: в Челябинской области после ДТП два автомобиля вылетели в кювет

Фото: ОМВД по Каслинскому району

Два человека пострадали в ДТП, которое случилось днем 29 сентября на 10-м километре дороги Касли-Верхний Уфалей. Столкнулись LADA Kalina и Peugeot 407.

Как рассказали в ОМВД по Каслинскому району, водитель LADA выполнял разворот и не убедился в безопасности маневра. В результате в машину врезался Peugeot.

Иномарка вытолкнула отечественную машину с дороги, но и сама вылетела в кювет вслед за ней.

Фото: ОМВД по Каслинскому району

Травмы получили водитель и пассажир LADA. Обоих с места аварии увезли в больницу.

В полиции сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.

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