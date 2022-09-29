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Происшествия29 сентября 2022 10:27

В Челябинске сотрудник банка продал личные данные клиентов за 147 тысяч рублей

Горожанину назначили штраф в три раза превышающий сумму полученной взятки
Елена КОЛЧИНА
Челябинцу на три года запретили работать с секретными данными

Челябинцу на три года запретили работать с секретными данными

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинске сотрудника банка признали винновым в получении взятки и разглашении коммерческой тайны.

Горожанин с осени 2020 до весны 2021 года сливал информацию о клиентах банка и получил за это в качестве вознаграждения 147 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, банковского работника приговорили к четырем с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года. Кроме того, челябинца обязали выплатить 441 тыс. рублей штрафа и лишили доступа к охраняемым законом тайнам и связанной с ними деятельности на три года.

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