Есть вопросы? Региональный оператор проконсультирует жителей Брединского района

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Региональный оператор проконсультирует жителей отделенных населенных пунктов на юге области по вопросам обращения с ТКО. В октябре в Брединском районе запланирована выездная работа специалистов ЦКС.

Прием граждан будет осуществляться каждый четверг месяца: 6, 13, 20 и 27 октября с 11:00 до 15:00. Встречи состоятся в здании районной администрации по адресу п. Бреды, ул. Октябрьская, д. 46а.

Напомним, задать вопросы региональному оператору можно и дистанционно, заполнив на сайте ЦКС форму обратной связи по ссылке: Главная Магнитогорск (cks174.ru).

Обратиться за разъяснениями также можно по телефону горячей линии Центра коммунального сервиса 8 (351) 200 33 83 или отправив электронное сообщение на адрес компании info@cks174.ru.

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