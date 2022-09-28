Уральский регион сохраняет лидерство по переселению аварийного жилищного фонда

Новы дома по программе переселения сдаются по всей области. Фото: пресс-служба губернатора.

Уральский округ сохранил лидерство по расселению аварийного жилищного фонда. Регионы выполнили план на 171%. Как сообщает Контрольно счетная палата Челябинской области, с 2019 года в Челябинской области по региональной адресной программе расселено более 130 тысяч кв.м. аварийного жилья, переселено 6,4 тысячи граждан.

При этом правительство Челябинской области планирует досрочно завершить программу по переселению из аварийного жилья. Весь аварийный жилой фонд, признанный таковым до 2017 года, будет расселен до декабря 2023 года. Сегодня в регионе с целью расселения строятся порядка 40 многоквартирных домов. Из них 32 жилых дома будут введены в эксплуатацию уже в 2022 году.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на стратегической сессии Минстроя РФ предложил стимулировать застройщиков, финансировать расселение граждан из аварийного фонда в рамках проектов комплексного развития территорий.

— Это фактически вовлечение бывших промышленных площадок в городскую среду. Инвесторы рады, что механизмы КРТ позволяют оперативно реализовывать проекты, — подчеркнул Алексей Текслер. — Застройщики оценивают эти территории совершенно по-другому, как наиболее перспективные.

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