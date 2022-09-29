В Полетаево состоялись акции, посвященные защите экологии

Жители приняли участие сразу в двух мероприятиях — творческом эко-конкурсе и раздельном сборе отходов. Победителям вручили призы и памятные грамоты.

Последние выходные сентября жители Полетаево посвятили чистому будущему и провели сразу два экологических мероприятия — раздельный сбор отходов «Собирай и разделяй» и конкурс на лучшее украшение, сделанное своими руками из старых вещей.

В результате удалось собрать тонну вторсырья — картона и бумаги, пластика, стеклянной и жестяной тары. Официальный старт приема РСО начался в 10 утра. Но, всего через 15 минут площадь перед Дворцом культуры, на которой был обустроен весовой пункт, заполнилась автомобилями. Местные жители выстраивались в очередь, чтобы сдать чистые рассортированные отходы. Особенно хочется отметить, что участники приезжали целыми семьями — по-добрососедски хвалились количеством собранного сырья и фотографировались. Вместе со взрослыми важную экологическую миссию выполняли и малыши — помогали выгружать, взвешивать и складировать бесчисленные мешки и коробки.

Кстати, именно дети охотнее всех принимают участие в экологических проектах.

— Во многих семьях именно дети напоминают родителям о том, что важно сортировать отходы, а не отправлять все подряд в один контейнер. А многие новые взрослые участники наших акций по раздельному сбору говорят, что именно дети побудили их присоединиться к цивилизованному обращению с отходами, — подчеркнули организаторы мероприятия.

Осознание важности «мусорного» вопроса среди подрастающего поколения является, пожалуй, главным доказательством того, что подобные акции приносят благотворный результат — потребительское сознание меняется в правильном направлении уже с раннего возраста.

Акция по раздельному сбору отходов в Полетаево хоть и является довольно молодой экологической активностью, но уже дает четкое понимание морфологического состава отходов, который генерируют жители. Статистика довольно занятная: лидирующей фракцией является макулатура, именно ее сдают больше всего — в среднем 50% от общего собранного объема. На втором месте традиционно оказывается пластик. Третье место, в одинаковом соотношении, делят стекло и металл.

Акция «Собирай и разделяй!» проводится раз в три месяца. Первое аналогичное мероприятие, организатором которого выступил «полигон ТБО», состоялось в 2019 году и носило скорее экспериментальный характер. Однако инициатива вызвала широкий отклик у жителей Полетаево, они и предложили сделать акцию «Собирай и разделяй!» регулярной. А еще — украсить экологическую повестку тематическим креативом. Так появился творческий экоконкурс. Его участники изготавливают новые вещи, украшения и предметы быта из материалов, которые обычно отправляются в мусорное ведро. В этот раз конкурсанты представляли бижутерию и аксессуары, выполненные из ключей от жестяных банок, пластиковых бутылок и старого текстиля.

По итогам сентябрьской акции «Собирай и разделяй!» победителями стали:

В номинации «Макулатура»: Антонина Евдокимова и Елена Ваулина. Больше всего пластика собрали Софья Болдырева и Надежда Мишкина. Жестяная тара: Михаил Шагунов и Ольга Кузнецова. Стекло: Ольга Некрасова, Светлана Балакаева, Даниил Трошенков. Жительница Полетаево Ольга Фатакова заняла сразу три призовых места в трех номинациях — «жесть», «пластик», «макулатура».

Авторами лучших изделий творческого конкурса «Эко-украшение» стали: Анна Кузнецова, Ульяна Лиховид, Анна Юровская, Елена Бутакова, Татьяна Чуева и другие.

Победители были награждены памятными призами и почётными грамотами от руководства «Полигона ТБО». Все собранные вторичные ресурсы были вывезены на сортировочный комплекс предприятия, откуда пластик, бумагу, стекло и металл направят на перерабатывающие предприятия. Там отходам дадут вторую жизнь, превратив их в новые вещи.

Отметим, что «Полигон ТБО» будет поддерживать экологические начинания жителей Полетаево и в дальнейшем. Следующая акция по раздельному сбору отходов и творческий конкурс запланированы на конец декабря.

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