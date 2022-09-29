В Челябинской области 12-летний мальчик отправил полицейских ловить выдуманного преступника

12-летний житель Миасса заявил в полицию о ножевом ранении ради шутки Фото: Иван ВИСЛОВ

В Миассе школьник сообщил в полицию о человеке, которого ранили ножом. Сотрудники МВД поспешили выяснить, что произошло, и обнаружили, что никакой поножовщины не было. Тогда стали искать мальчика, сделавшего ложный вызов. Это оказался 12-летний горожанин.

— Школьник рассказал, что позвонил ради шутки, данные и возраст пострадавшего придумал, — сообщили в ОМВД по Миассу.

Шалуну теперь придется встречаться с инспектором по делам несовершеннолетних, а мать школьника привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Женщине грозит штраф до 500 рублей, но наказание может ограничиться и простым предупреждением.

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