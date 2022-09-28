Продлен выездной прием граждан в Уйском районе

Региональный оператор ООО «Центр коммунального сервиса» продлевает выездную работу по приему граждан на территории Уйского муниципального района. Специалисты ЦКС в октябре продолжат консультировать население по всем вопросам, связанным со сферой обращения с ТКО.

Выездные встречи с участием представителей регионального оператора будут проводиться еженедельно по средам 5, 12, 19 и 26 октября в здании администрации поселка по адресу: с. Уйское, ул. Балмасова, д. 6 (актовый зал). Часы приема: с 10:00 до 14:00 часов.

Напомним, задать вопросы региональному оператору можно и дистанционно, заполнив на сайте ЦКС форму обратной связи по ссылке: Главная Карабаш (cks174.ru).

Обратиться за разъяснениями в Центр коммунального сервиса также можно по телефону горячей линии компании (351) 200-33-83 или отправив сообщение на электронный адрес info@cks174.ru.

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