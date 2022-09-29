Благотворительный спектакль фонда «Андрюша» по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса

26 октября в концертном зале имени Прокофьева состоится благотворительный музыкально-драматический спектакль «Затерянные птицы» по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы». Гениальные строки автора, оживающие на сцене благодаря заслуженному артисту России актеру театра и кино Григорию Сиятвинде (Москва, ведущий артист театра «Сатирикон», актер сериалов «Кухня», «Отель Элеон», «Гранд»), дополнят завораживающие своей страстностью танго-баллады Астора Пьяццоллы в исполнении заслуженной артистки России, дивы романса и джаза Нины Шацкой (Москва) в сопровождении солистов Челябинской государственной филармонии им. С.С. Прокофьева оркестра аргентинского танго MilongaOrquestra (Челябинск).

Собранные от спектакля средства пойдут на поддержку и обучение талантливых в сфере искусства детей Южного Урала.

Два художника Латинской Америки – колумбийский мастер слова Габриэль Гарсиа Маркес и аргентинский композитор Астор Пьяццолла – в своих произведениях воспевали одно чувство: любовь, неподвластную времени. В спектакле две стихии — драматическая и музыкальная – сливаются в одну. Они достойны друг друга: блистательная игра музыкантов, вокальное мастерство Нины Шацкой и художественное слово в исполнении Григория Сиятвинды – рельефно прорисовывают историю великой любви. Любовь побеждает все: время и пространство, жизненные невзгоды и даже несовершенство человеческой души. Два артиста в этом завораживающем музыкально-драматическом действе подобны паре птиц, дрейфующих на обломках корабля жизни. Они разлетаются, теряют друг друга, но всегда соединяются.

Баллады Пьяццоллы перевел на русский Игорь Писарский, сохранив даже фонетическую артикуляционную основу, соответствующую оригиналу.

Нина Шацкая, участница шоу «Голос» и «Три аккорда» на Первом канале, не первый раз выступает на благотворительных событиях фонда «Андрюша». Ранее Нина в дуэте с заслуженной артисткой России актрисой театра и кино Ольгой Кабо при полном аншлаге сыграли в литературно-музыкальных спектаклях «Память о Солнце» и «Я искала тебя», посвященных творчеству Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, а также спектакле «Пятое время года… Любовь».

«Для нас этот проект – новый опыт совместной работы артистов из Москвы и челябинских музыкантов-виртуозов. Публика Челябинска знает и любит творчество яркой неординарной певицы Нины Шацкой. Она – большой друг фонда «Андрюша», с 2010 года член жюри Премии «Андрюша» для юных талантов в области искусства. Кстати, спектакль «Затерянные птицы» – премьера для регионов, до этого его исполняли только в столице. Мы поговорим на вечные темы, надеюсь, что постановка затронет сердца гостей вечера!»–поделилась основатель и руководитель фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Благотворительный спектакль «Затерянные птицы» состоится 26 октября в концертном зале им.С.С.Прокофьева, начало в 19 часов. Цена билетов 1 500-3 700 рублей. Билеты можно приобрести в кассах Челябинска, на сайте или заказать в фонде «Андрюша» по тел.: (351) 235 75 55, 8 919 304 34 91.

Организаторы приглашают партнеров к сотрудничеству.