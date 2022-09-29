«Разгрузочная площадка»: почему возле челябинского ДС «Юность» мало зелени

Сквер сделан с учетом большого скопления людей. Фото: Валерий Звонарев, администрация Челябинска

После открытия сквера у ДС «Юность» горожане интересуются, почему там так мало зелени. Действительно, там не соблюдали основной принцип благоустройства скверов: 30% твердые покрытия и 70% — газон и деревья. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев объяснил почему.

— Рядом находится спортивные сооружения, где тренируются порядка 5 тыс. ребят, мероприятия проходят на 3-4 тыс. зрителей. Есть понятие «разгрузочные площадки» — большие площади которые необходимы, чтобы не было столпотворения. Для МЧС нужны пожарные проезды. Это вопрос безопасности и большого трафика, — рассказал на пресс-конференции КП-Челябинск Виктор Ереклинцев.

Ранее ответил скептикам и главный архитектор города Павел Крутолапов:

— Асфальт есть исключительно под памп-треком, который занимает около 355 кв. м. при почти гектаре площади сквера. Проведено жесткое зонирование: есть тихая зона, где сосредоточена вся растительность, есть событийная площадка. А события нам нужны не меньше, чем зелень в центре города.

Виктор Ереклинцев также добавил, что основный якорь территории — ДС «Юность». Потому и концепция была спортивным уклоном — с большим количеством активностей. Кстати, там планируют сделать скалодром. На днях в мэрии рассказали, что будет с новым памп-треком в плохую погоду.