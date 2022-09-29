Электропоезд «Ласточка» будет ходить из Челябинской области в Башкирию с 1 октября

Билеты будут стоить от 242 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 октября из Челябинской области в Уфу можно будет доехать на «Ласточке». Электричка будет стартовать из Аши в 12:25, а в 14:23 – пребывать в столицу Башкирии. Обратный поезд отправляется в 9:00, а приезжает в 10:46. Билеты уже появились в приложении «РЖД Пассажирам», их стоимость составляет от 242 рублей.

В миндортрансе уточнили, что это тестовый запуск «Ласточки», поезд будет ходить по выходным и праздничным дням. Если маршрут воспользуется должным спросом среди пассажиров, не исключено, что в 2023 году он продолжит ходить регулярно. По пути «Ласточка» остановится в десятке башкирских поселков, с полным расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД.

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